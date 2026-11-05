Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag

Das macht der SDAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der SDAX um 15:39 Uhr via XETRA 0,18 Prozent höher bei 18 298,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,314 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,539 Prozent fester bei 18 364,75 Punkten, nach 18 266,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18 491,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 298,59 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 160,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 553,91 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 092,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,43 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 15,15 Prozent auf 3,44 EUR), EVOTEC SE (+ 7,48 Prozent auf 3,10 EUR), Basler (+ 5,56 Prozent auf 24,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Hypoport SE (+ 5,18 Prozent auf 91,35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), OHB SE (-7,57 Prozent auf 201,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,93 Prozent auf 9,54 EUR), SCHOTT Pharma (-6,21 Prozent auf 21,90 EUR) und Kontron (-6,07 Prozent auf 19,18 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 762 880 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,38 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at