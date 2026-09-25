PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Index-Performance im Blick
|
25.09.2026 12:26:31
Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Freitagmittag
Am Freitag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 18 190,57 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,929 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,392 Prozent höher bei 18 136,55 Punkten in den Handel, nach 18 065,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 061,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 217,32 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,043 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 25.08.2026, mit 18 541,82 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 854,48 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 16 802,15 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,81 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 5,16 Prozent auf 72,35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,87 Prozent auf 61,75 EUR), SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 58,00 EUR), secunet Security Networks (+ 3,75 Prozent auf 235,00 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3,70 Prozent auf 23,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen HelloFresh (-10,10 Prozent auf 2,28 EUR), ATOSS Software (-3,34 Prozent auf 86,80 EUR), PNE (-1,55 Prozent auf 6,97 EUR), TeamViewer (-1,44 Prozent auf 6,18 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-0,88 Prozent auf 45,30 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 091 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,238 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu PNE AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,00
|0,42%
|ATOSS Software AG
|83,30
|-7,44%
|HelloFresh
|2,26
|-5,99%
|Hypoport SE
|73,15
|6,87%
|init innovation in traffic systems SE
|46,15
|-0,54%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|70,70
|0,00%
|Mutares
|24,45
|2,52%
|PNE AG
|6,91
|-1,29%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|60,55
|1,34%
|secunet Security Networks AG
|231,00
|0,65%
|SMA Solar AG
|57,35
|1,24%
|TeamViewer
|6,17
|-1,75%
|Wacker Neuson SE
|23,70
|1,94%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 124,50
|0,33%
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