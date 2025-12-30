Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
30.12.2025 12:27:01
Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent aufwärts auf 4 910,52 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,100 Prozent tiefer bei 4 888,44 Punkten, nach 4 893,32 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 887,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 915,91 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 803,44 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 4 633,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 282,05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,18 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 915,91 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,14 Prozent auf 70,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,10 Prozent auf 1 558,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR), Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 60,08 GBP) und HSBC (+ 0,79 Prozent auf 11,75 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen RELX (-0,79 Prozent auf 30,25 GBP), Nestlé (-0,51 Prozent auf 78,34 CHF), Diageo (-0,31 Prozent auf 15,85 GBP), Enel (-0,24 Prozent auf 8,79 EUR) und Novartis (-0,20 Prozent auf 109,68 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 874 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
