Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Für den STOXX 50 geht es am Dienstag aufwärts.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent fester bei 5 396,92 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 5 358,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 405,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 358,87 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 476,04 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 360,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 609,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,87 Prozent. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 145,12 EUR), Richemont (+ 2,87 Prozent auf 177,20 CHF), GSK (+ 2,39 Prozent auf 19,05 GBP), Siemens (+ 2,05 Prozent auf 284,15 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 81,36 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-2,08 Prozent auf 5,52 GBP), BAT (-1,94 Prozent auf 41,41 GBP), Unilever (-1,26 Prozent auf 46,12 GBP), Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 954,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,93 Prozent auf 509,20 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 975 837 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at