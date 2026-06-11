Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|ATX-Performance
|
11.06.2026 15:58:38
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,65 Prozent auf 6 067,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,925 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 5 968,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 968,81 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 080,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 968,58 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,278 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 936,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5 434,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der ATX noch bei 4 391,53 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,37 Prozent nach oben. Bei 6 167,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 7,93 Prozent auf 193,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,09 Prozent auf 142,40 EUR), voestalpine (+ 2,20 Prozent auf 45,46 EUR), Erste Group Bank (+ 1,97 Prozent auf 103,40 EUR) und OMV (+ 1,82 Prozent auf 58,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 17,14 EUR), Verbund (+ 0,26 Prozent auf 58,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,29 Prozent auf 34,70 EUR) und PORR (+ 0,51 Prozent auf 39,20 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 183 747 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,967 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
11.06.26
|Gewinne in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
11.06.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
11.06.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
11.06.26
|ATX aktuell: ATX startet im Plus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse Wien in Grün: ATX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)