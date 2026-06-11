Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,65 Prozent auf 6 067,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,925 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 5 968,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 968,81 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 080,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 968,58 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,278 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 936,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5 434,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der ATX noch bei 4 391,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,37 Prozent nach oben. Bei 6 167,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 7,93 Prozent auf 193,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,09 Prozent auf 142,40 EUR), voestalpine (+ 2,20 Prozent auf 45,46 EUR), Erste Group Bank (+ 1,97 Prozent auf 103,40 EUR) und OMV (+ 1,82 Prozent auf 58,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 17,14 EUR), Verbund (+ 0,26 Prozent auf 58,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,29 Prozent auf 34,70 EUR) und PORR (+ 0,51 Prozent auf 39,20 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 183 747 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,967 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at