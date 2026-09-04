Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime-Kursentwicklung
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04.09.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag
Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,07 Prozent fester bei 3 375,80 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 3 341,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,20 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 376,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 332,95 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 276,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 020,86 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 304,67 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 376,90 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 15,73 Prozent auf 172,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,81 Prozent auf 98,10 EUR), Wienerberger (+ 3,48 Prozent auf 19,33 EUR), voestalpine (+ 2,60 Prozent auf 46,62 EUR) und DO (+ 2,49 Prozent auf 205,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), OMV (-1,53 Prozent auf 67,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,96 Prozent auf 18,56 EUR), Rosenbauer (-0,92 Prozent auf 64,80 EUR) und Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 214 835 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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