Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursentwicklung 04.09.2026 15:58:44

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,07 Prozent fester bei 3 375,80 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 3 341,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 376,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 332,95 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 276,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 020,86 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 304,67 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 376,90 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 15,73 Prozent auf 172,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,81 Prozent auf 98,10 EUR), Wienerberger (+ 3,48 Prozent auf 19,33 EUR), voestalpine (+ 2,60 Prozent auf 46,62 EUR) und DO (+ 2,49 Prozent auf 205,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), OMV (-1,53 Prozent auf 67,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,96 Prozent auf 18,56 EUR), Rosenbauer (-0,92 Prozent auf 64,80 EUR) und Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 214 835 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauer

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AG

mehr Analysen
06.08.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 165,40 11,16% AT & S (AT&S)
DO & CO 206,00 2,74% DO & CO
Erste Group Bank AG 123,90 0,08% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 22,70 -0,22% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,24 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 68,90 0,07% OMV AG
Rosenbauer 64,40 -1,53% Rosenbauer
STRABAG SE 97,00 2,65% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,42 -1,71% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 46,72 2,82% voestalpine AG
Wienerberger AG 19,31 3,37% Wienerberger AG
Wolford AG 2,38 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,11 0,24% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 369,49 0,88%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:24 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen