UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Kursentwicklung im Fokus
|
04.09.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 6 398,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,421 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 380,70 Zählern und damit 0,030 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 382,59 Punkte).
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 402,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 363,35 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 486,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 6 103,33 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 5 346,71 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,37 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 7,99 Prozent auf 82,46 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 57,39 EUR), BMW (+ 2,72 Prozent auf 63,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 149,32 EUR) und Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 200,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-3,38 Prozent auf 23,00 EUR), Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 046,80 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), Deutsche Börse (-1,06 Prozent auf 280,90 EUR) und Bayer (-0,99 Prozent auf 48,85 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 253 084 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557,237 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,94
|1,18%
|ASML NV
|1 475,60
|4,27%
|Bayer
|48,83
|-1,31%
|BMW AG
|62,92
|1,68%
|Deutsche Börse AG
|280,80
|-0,81%
|Eni S.p.A.
|23,11
|-2,30%
|Infineon AG
|56,73
|2,09%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,45
|0,82%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,87
|-0,06%
|Rheinmetall AG
|1 032,60
|-3,69%
|Siemens Energy AG
|147,06
|1,20%
|UniCredit S.p.A.
|83,54
|-1,18%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,34
|2,62%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 392,93
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.