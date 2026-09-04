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Kursentwicklung im Fokus 04.09.2026 15:58:44

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Heutiger Marktbericht zum Euro STOXX 50.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 6 398,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,421 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 380,70 Zählern und damit 0,030 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 382,59 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 402,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 363,35 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 486,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 6 103,33 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 5 346,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,37 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 7,99 Prozent auf 82,46 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 57,39 EUR), BMW (+ 2,72 Prozent auf 63,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 149,32 EUR) und Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 200,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-3,38 Prozent auf 23,00 EUR), Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 046,80 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), Deutsche Börse (-1,06 Prozent auf 280,90 EUR) und Bayer (-0,99 Prozent auf 48,85 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 253 084 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557,237 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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