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Kursentwicklung 02.10.2026 15:58:45

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 notiert am Freitag im Plus.

Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,06 Prozent aufwärts auf 6 241,19 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,376 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 6 192,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 175,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 252,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 183,40 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,12 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 6 362,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 360,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 645,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,68 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 8,25 Prozent auf 64,32 EUR), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 146,42 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 190,34 EUR), Eni (+ 2,19 Prozent auf 24,24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,97 Prozent auf 56,84 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-2,70 Prozent auf 77,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,53 Prozent auf 6,29 EUR), Deutsche Bank (-1,00 Prozent auf 30,72 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR) und Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 560 726 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 615,435 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 657,20 2,93% ASML NV
Bayer 45,02 -0,44% Bayer
Deutsche Bank AG 30,97 -0,58% Deutsche Bank AG
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Eni S.p.A. 24,28 0,56% Eni S.p.A.
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