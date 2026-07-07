Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 07.07.2026 15:58:45

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in London am Nachmittag.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,78 Prozent auf 10 734,64 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,203 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 10 651,30 Punkte an der Kurstafel, nach 10 651,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 651,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 747,01 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 10 368,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 348,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 806,53 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Diageo (+ 4,40 Prozent auf 15,79 GBP), Associated British Foods (+ 3,79 Prozent auf 19,71 GBP), Unilever (+ 3,77 Prozent auf 47,29 GBP), Burberry (+ 3,34 Prozent auf 11,30 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,02 Prozent auf 30,01 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Anglo American (-3,38 Prozent auf 36,56 GBP), Airtel Africa (-2,87 Prozent auf 3,32 GBP), Rolls-Royce (-2,83 Prozent auf 14,61 GBP), Diploma (-2,48 Prozent auf 68,95 GBP) und Fresnillo (-2,45 Prozent auf 27,82 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25 799 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291,858 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diploma PLC

mehr Nachrichten