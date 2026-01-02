Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|LUS-DAX im Fokus
|
02.01.2026 12:26:21
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
Um 12:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 24 528,50 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 676,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 456,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 734,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 24 466,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 964,00 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,53 Prozent auf 364,30 EUR), RWE (+ 2,05 Prozent auf 46,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,74 Prozent auf 105,35 EUR), Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 201,50 EUR) und BMW (+ 1,61 Prozent auf 94,64 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,46 Prozent auf 554,00 EUR), Hannover Rück (-1,43 Prozent auf 262,40 EUR), Vonovia SE (-1,43 Prozent auf 24,19 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 38,34 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,28 Prozent auf 40,24 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 243 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,225 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26