Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Freitag.

Um 12:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 24 528,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 676,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 456,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 734,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 24 466,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 964,00 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,53 Prozent auf 364,30 EUR), RWE (+ 2,05 Prozent auf 46,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,74 Prozent auf 105,35 EUR), Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 201,50 EUR) und BMW (+ 1,61 Prozent auf 94,64 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,46 Prozent auf 554,00 EUR), Hannover Rück (-1,43 Prozent auf 262,40 EUR), Vonovia SE (-1,43 Prozent auf 24,19 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 38,34 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,28 Prozent auf 40,24 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 243 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,225 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at