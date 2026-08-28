thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Entwicklung 28.08.2026 12:26:48

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag

Der MDAX macht am Freitag Gewinne.

Um 12:10 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 33 119,48 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 360,463 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,257 Prozent auf 33 032,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 33 149,73 Punkte, das Tagestief hingegen 33 022,74 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,28 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 395,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 33 239,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der MDAX mit 30 358,46 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 5,45 Prozent auf 14,71 EUR), DEUTZ (+ 3,21 Prozent auf 12,85 EUR), AUMOVIO (+ 3,16 Prozent auf 35,90 EUR), Schaeffler (+ 2,59 Prozent auf 7,54 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,33 Prozent auf 92,35 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen CTS Eventim (-1,82 Prozent auf 59,20 EUR), Fraport (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,10 Prozent auf 90,10 EUR), AUTO1 (-0,91 Prozent auf 21,78 EUR) und PUMA SE (-0,88 Prozent auf 25,79 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 015 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,617 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,98 -1,45% Aroundtown SA
AUMOVIO 35,95 3,60% AUMOVIO
AUTO1 22,16 1,00% AUTO1
CTS Eventim 59,45 -1,33% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,84 4,22% DEUTZ AG
Fraport AG 63,75 -1,32% Fraport AG
freenet AG 24,50 1,41% freenet AG
LANXESS AG 14,58 4,97% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,64 2,76% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,62 1,85% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,63 -1,27% PUMA SE
Schaeffler AG 7,49 1,77% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 14,65 -1,61% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 90,10 -0,66% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 92,65 3,00% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 029,91 0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen