Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag

Um 12:10 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 33 119,48 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 360,463 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,257 Prozent auf 33 032,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 33 149,73 Punkte, das Tagestief hingegen 33 022,74 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,28 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 395,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 33 239,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der MDAX mit 30 358,46 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 5,45 Prozent auf 14,71 EUR), DEUTZ (+ 3,21 Prozent auf 12,85 EUR), AUMOVIO (+ 3,16 Prozent auf 35,90 EUR), Schaeffler (+ 2,59 Prozent auf 7,54 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,33 Prozent auf 92,35 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen CTS Eventim (-1,82 Prozent auf 59,20 EUR), Fraport (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,10 Prozent auf 90,10 EUR), AUTO1 (-0,91 Prozent auf 21,78 EUR) und PUMA SE (-0,88 Prozent auf 25,79 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 015 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,617 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at