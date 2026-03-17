Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 22 454,73 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,375 Prozent stärker bei 22 458,03 Punkten, nach 22 374,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 409,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 22 569,64 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 578,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 693,32 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 17.03.2025, mit 17 808,66 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,36 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elbit Systems (+ 12,86 Prozent auf 987,00 USD), Nissan Motor (+ 6,96 Prozent auf 2,32 USD), Cogent Communications (+ 6,47 Prozent auf 20,58 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6,46 Prozent auf 5,44 USD) und Expedia (+ 4,74 Prozent auf 242,42 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Comtech Telecommunications (-26,19 Prozent auf 3,58 USD), Commercial Vehicle Group (-11,60 Prozent auf 3,20 USD), Computer Programs and Systems (-8,75 Prozent auf 16,05 USD), AXT (-8,66 Prozent auf 44,20 USD) und Lifetime Brands (-6,70 Prozent auf 4,32 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 715 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,874 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at