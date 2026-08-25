Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SLI-Kursentwicklung
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25.08.2026 12:26:49
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der SLI am Dienstagmittag
Am Dienstag gewinnt der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,19 Prozent auf 2 318,72 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 321,14 Punkte, das Tagestief hingegen 2 313,83 Zähler.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2 276,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 2 144,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der SLI noch bei 2 018,44 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,95 Prozent auf 621,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,33 Prozent auf 80,00 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 79,20 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 190,60 CHF) und Schindler (+ 1,14 Prozent auf 265,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-1,46 Prozent auf 9 110,00 CHF), Amrize (-1,32 Prozent auf 35,77 CHF), Richemont (-1,22 Prozent auf 185,90 CHF), Nestlé (-0,86 Prozent auf 79,77 CHF) und Galderma (-0,59 Prozent auf 169,60 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 744 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 319,028 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,30
|0,59%
|Amrize
|38,59
|0,39%
|Galderma
|182,15
|0,33%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 725,00
|0,67%
|Logitech S.A.
|85,94
|-0,05%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,48
|0,09%
|Partners Group AG
|782,00
|0,21%
|Richemont
|204,20
|0,59%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|393,66
|0,31%
|Schindler AG (PS)
|283,80
|0,35%
|Sika AG
|205,90
|0,34%
|Swiss Re AG
|149,70
|0,23%
|UBS
|46,48
|-0,45%
|VAT
|658,40
|2,11%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 330,37
|0,27%