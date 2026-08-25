Freundlicher Handel: So entwickelt sich der SLI am Dienstagmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Am Dienstag gewinnt der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,19 Prozent auf 2 318,72 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 321,14 Punkte, das Tagestief hingegen 2 313,83 Zähler.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2 276,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 2 144,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der SLI noch bei 2 018,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,95 Prozent auf 621,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,33 Prozent auf 80,00 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 79,20 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 190,60 CHF) und Schindler (+ 1,14 Prozent auf 265,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-1,46 Prozent auf 9 110,00 CHF), Amrize (-1,32 Prozent auf 35,77 CHF), Richemont (-1,22 Prozent auf 185,90 CHF), Nestlé (-0,86 Prozent auf 79,77 CHF) und Galderma (-0,59 Prozent auf 169,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 744 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 319,028 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at