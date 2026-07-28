Freundlicher Handel: So entwickelt sich der SMI aktuell

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,50 Prozent fester bei 14 493,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,664 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,230 Prozent stärker bei 14 455,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 421,97 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14 427,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 503,38 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 14 172,71 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 13 147,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der SMI 11 914,95 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,41 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 503,38 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 5,58 Prozent auf 170,25 CHF), Nestlé (+ 1,84 Prozent auf 81,87 CHF), Geberit (+ 1,62 Prozent auf 526,00 CHF), Givaudan (+ 1,58 Prozent auf 3 269,00 CHF) und Swisscom (+ 1,19 Prozent auf 639,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,94 Prozent auf 78,26 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 135,70 CHF), Alcon (-0,22 Prozent auf 55,56 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 193,60 CHF) und Logitech (-0,16 Prozent auf 86,88 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 920 810 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,365 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Mit 6,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at