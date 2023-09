Freundlicher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent höher bei 3 909,91 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,045 Prozent leichter bei 3 900,72 Punkten, nach 3 902,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 917,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 895,48 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,789 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 921,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, stand der STOXX 50 bei 3 938,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 327,41 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 6,08 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 2,79 Prozent auf 133,54 EUR), Roche (+ 2,05 Prozent auf 254,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 32,37 CHF), Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 50,94 GBP) und BP (+ 0,79 Prozent auf 5,35 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-3,43 Prozent auf 22,22 CHF), National Grid (-1,74 Prozent auf 9,88 GBP), Deutsche Telekom (-1,69 Prozent auf 19,66 EUR), Allianz (-1,17 Prozent auf 227,75 EUR) und Enel (-1,09 Prozent auf 5,88 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 343 774 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 356,229 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Mit 10,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at