Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,38 Prozent höher bei 26 057,90 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,078 Prozent stärker bei 25 724,02 Punkten in den Handel, nach 25 704,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 106,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 720,69 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 3,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 399,21 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Wert von 25 460,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 124,21 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,19 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 1 052,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,93 Prozent auf 31,20 EUR), Bayer (+ 3,19 Prozent auf 47,50 EUR), Airbus SE (+ 3,18 Prozent auf 198,10 EUR) und adidas (+ 2,97 Prozent auf 162,75 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Vonovia SE (-2,34 Prozent auf 16,09 EUR), SAP SE (-0,83 Prozent auf 209,45 EUR), GEA (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,13 EUR) und Infineon (+ 0,22 Prozent auf 53,56 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 602 246 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at