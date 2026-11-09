Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,07 Prozent fester bei 6 236,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 168,43 Zählern und damit 0,033 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 170,49 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 236,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 159,17 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 566,53 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 32,22 EUR) und Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR), Deutsche Börse (-0,53 Prozent auf 318,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 567,20 EUR), BMW (-0,34 Prozent auf 59,16 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 25,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 256 181 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 494,723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at