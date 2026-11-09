EURO STOXX 50
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6 246,61
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76,12
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1,23 %
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09.11.2026 12:26:55
Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,07 Prozent fester bei 6 236,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 168,43 Zählern und damit 0,033 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 170,49 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 236,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 159,17 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 566,53 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 32,22 EUR) und Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR), Deutsche Börse (-0,53 Prozent auf 318,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 567,20 EUR), BMW (-0,34 Prozent auf 59,16 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 25,86 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 256 181 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 494,723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|32,45
|3,58%
|Deutsche Börse AG
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|Deutsche Telekom AG
|25,81
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|Enel S.p.A.
|9,79
|1,32%
|Eni S.p.A.
|24,95
|0,18%
|Infineon AG
|47,93
|4,30%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,04
|1,58%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|564,20
|-0,81%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,63
|2,37%
|TotalEnergies
|78,46
|-0,51%
|UniCredit S.p.A.
|80,80
|5,04%
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