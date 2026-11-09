EURO STOXX 50

6 246,61
76,12
1,23 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance 09.11.2026 12:26:55

Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag

Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,07 Prozent fester bei 6 236,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 168,43 Zählern und damit 0,033 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 170,49 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 236,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 159,17 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 566,53 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 32,22 EUR) und Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR), Deutsche Börse (-0,53 Prozent auf 318,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 567,20 EUR), BMW (-0,34 Prozent auf 59,16 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 25,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 256 181 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 494,723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 203,40 4,25% Airbus SE
ASML NV 1 323,20 3,59% ASML NV
BMW AG 59,64 1,26% BMW AG
Deutsche Bank AG 32,45 3,58% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 313,50 -1,91% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,81 -0,42% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,79 1,32% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,95 0,18% Eni S.p.A.
Infineon AG 47,93 4,30% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,04 1,58% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 564,20 -0,81% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,63 2,37% Nordea Bank Abp Registered Shs
TotalEnergies 78,46 -0,51% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 80,80 5,04% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 249,38 1,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen