Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,23 Prozent auf 5 976,78 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,032 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,206 Prozent auf 5 916,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 904,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 916,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 978,55 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,94 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 09.12.2025, mit 5 718,32 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 625,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 017,91 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 104,70 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 886,50 EUR), Infineon (+ 1,80 Prozent auf 41,29 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,65 Prozent auf 60,95 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-2,10 Prozent auf 382,00 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 39,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,09 Prozent auf 526,80 EUR), Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 211,70 EUR) und Deutsche Bank (-0,86 Prozent auf 32,94 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 678 396 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 407,679 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

