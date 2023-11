Freundlicher Handel: So performt der SLI nachmittags

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,88 Prozent stärker bei 1 641,94 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,363 Prozent auf 1 633,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 627,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 643,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 628,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,31 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SLI 1 714,65 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, den Stand von 1 789,06 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 1 625,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 2,33 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. 1 599,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 2,87 Prozent auf 21,83 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 57,02 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 100,70 CHF), Lindt (+ 1,59 Prozent auf 10 210,00 CHF) und Sandoz (+ 1,56 Prozent auf 24,02 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-2,15 Prozent auf 104,65 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 242,70 CHF), SGS SA (-0,70 Prozent auf 73,46 CHF), Sika (-0,60 Prozent auf 215,60 CHF) und Schindler (-0,14 Prozent auf 182,95 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 921 144 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 263,256 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

