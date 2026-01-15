Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,45 Prozent fester bei 5 139,52 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,009 Prozent stärker bei 5 117,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 116,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 113,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 146,25 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,13 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 4 852,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 737,36 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 4 385,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,68 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 146,25 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,10 Prozent auf 43,29 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 61,44 CHF), HSBC (+ 1,45 Prozent auf 12,31 GBP), UniCredit (+ 1,18 Prozent auf 72,23 EUR) und Roche (+ 0,87 Prozent auf 347,10 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Diageo (-2,25 Prozent auf 16,54 GBP), BP (-2,00 Prozent auf 4,35 GBP), Richemont (-1,95 Prozent auf 171,40 CHF), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 27,76 EUR) und AstraZeneca (-1,07 Prozent auf 141,92 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 27 168 514 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 427,369 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,68 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

