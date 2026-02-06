BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 06.02.2026 15:59:28

Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell

Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,86 Prozent fester bei 5 115,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,033 Prozent stärker bei 5 073,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 056,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 116,35 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,31 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 5 039,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 735,30 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 4 661,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,70 Prozent auf 248,65 EUR), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 12,96 GBP), Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 79,31 CHF), National Grid (+ 1,09 Prozent auf 12,96 GBP) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 120,58 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-3,75 Prozent auf 21,65 GBP), Roche (-0,89 Prozent auf 355,50 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 33,75 CHF), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 30,51 EUR) und Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 573,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 109 198 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 445,586 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 192,60 4,67% ASML NV
BNP Paribas S.A. 93,94 1,99% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,49 2,04% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 30,26 -0,88% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 15,04 3,58% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,70 -0,68% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 85,85 0,77% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,90 1,93% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
UBS 37,14 -0,11% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 627,00 0,77% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 130,92 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen