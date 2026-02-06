Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,86 Prozent fester bei 5 115,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,033 Prozent stärker bei 5 073,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 056,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 116,35 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,31 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 5 039,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 735,30 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 4 661,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,70 Prozent auf 248,65 EUR), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 12,96 GBP), Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 79,31 CHF), National Grid (+ 1,09 Prozent auf 12,96 GBP) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 120,58 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-3,75 Prozent auf 21,65 GBP), Roche (-0,89 Prozent auf 355,50 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 33,75 CHF), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 30,51 EUR) und Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 573,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 109 198 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 445,586 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

