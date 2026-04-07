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Index-Performance im Fokus 07.04.2026 12:27:05

Freundlicher Handel: So steht der ATX Prime am Dienstagmittag

Freundlicher Handel: So steht der ATX Prime am Dienstagmittag

ATX Prime-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,93 Prozent auf 2 732,20 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 2 706,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 706,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 703,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 735,86 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 686,13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 689,01 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 1 825,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Bei 2 907,38 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 36,80 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 23,52 EUR), Raiffeisen (+ 1,49 Prozent auf 38,08 EUR), BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,10 EUR) und PORR (+ 1,22 Prozent auf 37,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-3,45 Prozent auf 2,80 EUR), Lenzing (-2,82 Prozent auf 22,40 EUR), Polytec (-1,97 Prozent auf 3,49 EUR), Frequentis (-1,93 Prozent auf 76,30 EUR) und ZUMTOBEL (-1,60 Prozent auf 3,69 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 123 028 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,549 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 94,50 0,43% Erste Group Bank AG
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Lenzing AG 22,55 -2,17% Lenzing AG
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ATX Prime 2 716,00 0,33%

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