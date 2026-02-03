Freundlicher Handel: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Wenig Veränderung ist heute in Europa zu beobachten.

Um 12:10 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,19 Prozent auf 6 018,94 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,024 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,339 Prozent höher bei 6 027,88 Punkten in den Handel, nach 6 007,51 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 018,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 073,34 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 850,38 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 679,25 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Wert von 5 217,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,88 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,91 Prozent auf 152,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,10 Prozent auf 48,57 EUR), UniCredit (+ 2,03 Prozent auf 76,77 EUR), Deutsche Bank (+ 1,62 Prozent auf 33,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,45 Prozent auf 6,08 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,41 Prozent auf 170,88 EUR), Infineon (-2,23 Prozent auf 40,95 EUR), Deutsche Börse (-1,31 Prozent auf 210,70 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 192,32 EUR) und adidas (-0,63 Prozent auf 149,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 818 841 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

