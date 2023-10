Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch steigt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,18 Prozent auf 15 158,02 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,416 Prozent stärker bei 15 194,53 Punkten, nach 15 131,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 119,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 248,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 461,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 119,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 10 791,35 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 39,54 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Amgen (+ 4,18 Prozent auf 282,60 USD), Adobe (+ 2,60 Prozent auf 546,55 USD), CrowdStrike (+ 1,29 Prozent auf 186,22 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,09 Prozent auf 139,57 USD) und Diamondback Energy (+ 1,03 Prozent auf 157,99 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen DexCom (-7,22 Prozent auf 79,06 USD), Intuitive Surgical (-5,59 Prozent auf 281,18 USD), Lucid (-3,77 Prozent auf 5,24 USD), Keurig Dr Pepper (-3,52 Prozent auf 29,23 USD) und Align Technology (-3,22 Prozent auf 277,28 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 279 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

