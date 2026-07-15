Freundlicher Handel: So steht der SPI nachmittags

Der SPI wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch legt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 20 057,83 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,483 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,384 Prozent auf 19 959,83 Punkte an der Kurstafel, nach 20 036,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20 065,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 916,63 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,225 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 373,11 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 18 589,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 598,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,95 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 370,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell OC Oerlikon (+ 7,56 Prozent auf 4,84 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,60 Prozent auf 0,04 CHF), Richemont (+ 5,40 Prozent auf 193,25 CHF), Peach Property Group (+ 4,82 Prozent auf 4,57 CHF) und Rieter (+ 4,55 Prozent auf 3,22 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Edisun Power Europe (-8,41 Prozent auf 63,20 CHF), Perrot Duval SA (-7,69 Prozent auf 48,00 CHF), Adval Tech (-4,65 Prozent auf 41,00 CHF), BVZ (-4,47 Prozent auf 1 710,00 CHF) und Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 301 081 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,143 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at