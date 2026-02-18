Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch legt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 3 716,78 Punkte zu. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 547,238 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 3 685,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 681,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 717,53 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der TecDAX bei 3 416,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 876,60 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,05 Prozent auf 128,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,82 Prozent auf 82,15 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR), JENOPTIK (+ 2,61 Prozent auf 27,56 EUR) und Siltronic (+ 2,57 Prozent auf 53,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2,96 Prozent auf 4,66 EUR), ATOSS Software (-1,56 Prozent auf 82,20 EUR), Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 57,40 EUR), Kontron (-1,26 Prozent auf 23,52 EUR) und Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 33,02 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 822 828 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,38 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at