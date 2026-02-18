ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Index-Bewegung
|
18.02.2026 15:59:07
Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch legt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 3 716,78 Punkte zu. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 547,238 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 3 685,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 681,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 717,53 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der TecDAX bei 3 416,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 876,60 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,05 Prozent auf 128,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,82 Prozent auf 82,15 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR), JENOPTIK (+ 2,61 Prozent auf 27,56 EUR) und Siltronic (+ 2,57 Prozent auf 53,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2,96 Prozent auf 4,66 EUR), ATOSS Software (-1,56 Prozent auf 82,20 EUR), Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 57,40 EUR), Kontron (-1,26 Prozent auf 23,52 EUR) und Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 33,02 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 822 828 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,38 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|JENOPTIK-Aktie dreht ins Plus: Umsatz und Marge rückläufig - 2026 soll die Wende kommen (finanzen.at)