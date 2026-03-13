Freundlicher Handel: SPI am Freitagmittag in der Gewinnzone

Der SPI zeigt sich derzeit wenig verändert.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,08 Prozent fester bei 17 934,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,379 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,346 Prozent tiefer bei 17 858,67 Punkten, nach 17 920,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 947,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 750,23 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,237 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der SPI noch bei 18 763,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der SPI bei 17 729,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bewegte sich der SPI bei 16 983,21 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,69 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 574,72 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Medacta (+ 4,05 Prozent auf 159,20 CHF), IVF HARTMANN (+ 3,99 Prozent auf 143,50 CHF), Evolva (+ 3,21 Prozent auf 0,90 CHF), Xlife Sciences (+ 3,04 Prozent auf 23,70 CHF) und BACHEM (+ 2,36 Prozent auf 60,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen PolyPeptide (-7,88 Prozent auf 24,55 CHF), Molecular Partners (-7,43 Prozent auf 3,49 CHF), Schlatter Industries (-5,41 Prozent auf 17,50 CHF), Gurit (-5,00 Prozent auf 32,30 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-4,61 Prozent auf 2 070,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 200 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,195 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

