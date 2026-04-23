Freundlicher Handel: SPI-Anleger greifen am Mittag zu

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,68 Prozent fester bei 18 611,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,361 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,252 Prozent schwächer bei 18 439,11 Punkten, nach 18 485,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 432,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 670,60 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,601 Prozent zurück. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 17 311,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 221,56 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der SPI mit 16 000,22 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,02 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Nestlé (+ 6,17 Prozent auf 80,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,88 Prozent auf 0,54 CHF), Romande Energie (+ 4,44 Prozent auf 49,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,33 Prozent auf 1,09 CHF) und Schindler (+ 3,29 Prozent auf 266,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,80 Prozent auf 3,90 CHF), Zehnder A (-7,11 Prozent auf 69,20 CHF), Temenos (-4,99 Prozent auf 76,20 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,82 Prozent auf 199,40 CHF) und Ascom (-4,75 Prozent auf 5,61 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 922 428 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,945 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at