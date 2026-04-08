Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Index-Bewegung
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08.04.2026 17:58:35
Freundlicher Handel: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen
Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 2,60 Prozent höher bei 18 318,69 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,319 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,46 Prozent höher bei 18 115,28 Punkten in den Handel, nach 17 855,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 503,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 115,28 Punkten verzeichnete.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 18 099,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 407,20 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 15 203,01 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,419 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Molecular Partners (+ 11,33 Prozent auf 3,34 CHF), OC Oerlikon (+ 11,32 Prozent auf 3,54 CHF), Addex Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 0,04 CHF), DocMorris (+ 10,33 Prozent auf 5,32 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 10,30 Prozent auf 0,33 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-6,25 Prozent auf 6,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,88 Prozent auf 46,80 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,05 Prozent auf 14,62 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-2,94 Prozent auf 99,00 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,45 Prozent auf 159,00 CHF) unter Druck.
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 443 197 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,616 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|-4,30%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|15,50
|1,17%
|Banque Cantonale du Jura SA
|100,00
|1,01%
|Carlo Gavazzi Holding AG
|166,00
|-1,78%
|Curatis AG
|23,60
|0,00%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6,08
|6,49%
|Evolva Holding AG
|0,89
|-1,11%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,45
|0,00%
|MindMaze Therapeutics
|0,31
|-11,86%
|mobilezone ag
|16,40
|-0,49%
|Molecular Partners AG
|3,52
|-3,30%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,74
|-0,90%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|350,40
|-0,85%
|UBS
|35,04
|-0,96%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|51,00
|2,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 274,49
|-0,24%