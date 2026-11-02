Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 20 867,74 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,639 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,554 Prozent auf 20 731,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 847,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 876,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 731,49 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 397,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 161,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SPI bei 16 982,04 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 14,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 918,26 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11,11 Prozent auf 34,50 CHF), Curatis (+ 10,26 Prozent auf 18,80 CHF), Autoneum (+ 9,44 Prozent auf 129,80 CHF), DocMorris (+ 7,25 Prozent auf 16,43 CHF) und GAM (+ 6,91 Prozent auf 0,07 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-25,00 Prozent auf 1,05 CHF), Arbonia (-13,39 Prozent auf 3,59 CHF), Cembra Money Bank (-6,90 Prozent auf 83,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,33 Prozent auf 0,14 CHF) und Idorsia (-4,83 Prozent auf 4,25 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 504 026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 355,452 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at