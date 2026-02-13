Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Freitag ging es im SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 18 763,25 Punkte nach oben. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 18 706,74 Punkte an der Kurstafel, nach 18 674,10 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 803,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 684,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,653 Prozent aufwärts. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 18 404,03 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 17 545,05 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 17 162,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,86 Prozent aufwärts. Bei 18 803,49 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 7,14 Prozent auf 0,68 CHF), Gurit (+ 5,61 Prozent auf 26,35 CHF), Lonza (+ 4,62 Prozent auf 521,00 CHF), Curatis (+ 3,93 Prozent auf 17,20 CHF) und Ascom (+ 3,67 Prozent auf 5,09 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-21,05 Prozent auf 0,11 CHF), Leonteq (-6,40 Prozent auf 11,70 CHF), Evolva (-4,92 Prozent auf 0,85 CHF), lastminutecom (-4,53 Prozent auf 14,75 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,77 Prozent auf 46,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 5 897 704 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 320,442 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at