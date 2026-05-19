Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,59 Prozent auf 18 826,53 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,374 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,351 Prozent auf 18 782,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 716,55 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 826,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 782,23 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SPI mit 18 874,94 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, notierte der SPI bei 19 020,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 966,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,83 Prozent auf 0,09 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,05 Prozent auf 0,41 CHF), TX Group (+ 2,42 Prozent auf 127,00 CHF), Medacta (+ 2,31 Prozent auf 141,80 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,27 Prozent auf 22,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-7,50 Prozent auf 37,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), BVZ (-6,08 Prozent auf 1 390,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,13 Prozent auf 0,58 CHF) und GAM (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 253 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 288,699 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at