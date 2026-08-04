Freundlicher Handel: SPI legt am Nachmittag zu

Um 15:42 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,72 Prozent auf 20 354,37 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,319 Prozent fester bei 20 272,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 208,44 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 198,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 20 389,13 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 20 326,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 392,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SPI noch bei 16 486,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,58 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 491,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Ascom (+ 9,13 Prozent auf 5,62 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,90 Prozent auf 21,85 CHF), GAM (+ 6,10 Prozent auf 0,07 CHF), Sensirion (+ 5,47 Prozent auf 77,10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,95 Prozent auf 6,36 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-8,51 Prozent auf 0,22 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,61 Prozent auf 5,05 CHF), Edisun Power Europe (-5,43 Prozent auf 66,20 CHF), Curatis (-4,76 Prozent auf 20,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,79 Prozent auf 50,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 343 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 306,026 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at