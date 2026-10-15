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Index im Blick 15.10.2026 17:58:52

Freundlicher Handel: SPI legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Freundlicher Handel: SPI legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Plus von 1,44 Prozent auf 20 243,96 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,464 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,331 Prozent höher bei 20 022,65 Punkten, nach 19 956,67 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 243,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 992,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 3,27 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 455,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der SPI bei 20 110,33 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 17 269,87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,97 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Varia US Properties (+ 8,09 Prozent auf 12,70 CHF), Barry Callebaut (+ 7,72 Prozent auf 1 130,00 CHF), Adval Tech (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,80 Prozent auf 33,00 CHF) und Lindt (+ 6,31 Prozent auf 8 335,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Huber + Suhner (-7,90 Prozent auf 160,80 CHF), ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 0,86 CHF), Comet (-6,96 Prozent auf 318,00 CHF), ams-OSRAM (-6,55 Prozent auf 18,25 CHF) und INFICON (-5,89 Prozent auf 178,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 645 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 314,761 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 45,00 -2,60% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 18,80 -4,57% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,97 16,97% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 34,65 0,14% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 234,00 1,73% Barry Callebaut AG (N)
Comet Holding AG 337,60 -1,75% Comet Holding AG
Curatis AG 17,00 -2,58% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,62 0,77% EvoNext Holdings AG
Huber + Suhner AG 170,60 -7,78% Huber + Suhner AG
INFICON HOLDING AG 188,80 -1,56% INFICON HOLDING AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 020,00 0,28% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 412,20 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,33 -0,56% UBS
Varia US Properties 12,00 -5,51% Varia US Properties

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SPI 20 288,85 0,22%

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