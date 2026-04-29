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WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

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Kursverlauf 29.04.2026 09:29:11

Freundlicher Handel: SPI legt zum Start zu

Freundlicher Handel: SPI legt zum Start zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 18 566,78 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 18 587,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 537,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 597,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 566,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,143 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der SPI bei 17 552,21 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 18 160,81 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 29.04.2025, mit 16 387,77 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 10,00 Prozent auf 0,11 CHF), UBS (+ 4,84 Prozent auf 34,89 CHF), VAT (+ 3,67 Prozent auf 576,80 CHF), ams-OSRAM (+ 2,49 Prozent auf 11,95 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,24 Prozent auf 3,65 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Private Equity (-5,08 Prozent auf 59,80 CHF), BioVersys (-4,68 Prozent auf 28,50 CHF), Addex Therapeutics (-4,29 Prozent auf 0,04 CHF), Xlife Sciences (-4,11 Prozent auf 21,00 CHF) und Sandoz (-3,93 Prozent auf 60,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 378 139 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 284,395 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 13,50 3,85% ams-OSRAM AG
BioVersys 28,50 -3,39% BioVersys
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 3,80 0,00% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 24,20 -2,42% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,04 -4,59% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,20 2,51% Feintool International AG (N) (FIH)
Leclanche (Leclanché SA) 0,11 0,00% Leclanche (Leclanché SA)
Private Equity Holding AG 68,00 2,26% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 355,40 1,31% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 68,50 3,82% Sandoz
UBS 37,59 1,90% UBS
VAT 635,40 1,63% VAT
Xlife Sciences AG 21,00 -0,94% Xlife Sciences AG

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