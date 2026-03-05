Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.03.2026 12:26:39
Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus
Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 18 644,58 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,462 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,206 Prozent auf 18 581,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 490,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 685,98 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,81 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Wert von 18 583,04 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 17 777,13 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 17 300,38 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,21 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.
SPI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Schweiter Technologies (+ 7,76 Prozent auf 264,00 CHF), lastminutecom (+ 5,38 Prozent auf 13,70 CHF), ams-OSRAM (+ 4,54 Prozent auf 8,52 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,21 Prozent auf 28,28 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Cicor Technologies (-9,46 Prozent auf 143,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Komax (-5,00 Prozent auf 58,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF) und Bossard (-3,87 Prozent auf 149,00 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 576 880 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bossard AG
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Geschäftsabschluss 2025 (EQS Group)
|
05.03.26
|Results for 2025 (EQS Group)
|
03.03.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,92
|-1,11%
|Bossard AG
|169,40
|-0,94%
|Cicor Technologies Ltd.
|171,00
|-2,29%
|Evolva Holding AG
|1,01
|-0,49%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,75
|-2,88%
|Komax AG
|65,80
|-3,80%
|Kudelski S.A. (I)
|1,23
|-2,39%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|30,10
|-0,50%
|lastminute.com N.V.
|14,50
|2,11%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,14
|3,85%
|MindMaze Therapeutics
|0,70
|2,47%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|388,20
|-5,69%
|Schweiter Technologies AG
|0,00
|0,00%
|UBS
|33,76
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 353,79
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.