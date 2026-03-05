Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am Mittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 18 644,58 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,462 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,206 Prozent auf 18 581,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 490,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 685,98 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,81 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Wert von 18 583,04 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 17 777,13 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 17 300,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,21 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Schweiter Technologies (+ 7,76 Prozent auf 264,00 CHF), lastminutecom (+ 5,38 Prozent auf 13,70 CHF), ams-OSRAM (+ 4,54 Prozent auf 8,52 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,21 Prozent auf 28,28 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Cicor Technologies (-9,46 Prozent auf 143,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Komax (-5,00 Prozent auf 58,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF) und Bossard (-3,87 Prozent auf 149,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 576 880 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

