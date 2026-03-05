Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 05.03.2026 12:26:39

Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus

Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am Mittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 18 644,58 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,462 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,206 Prozent auf 18 581,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 490,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 685,98 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,81 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Wert von 18 583,04 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 17 777,13 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 17 300,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,21 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Schweiter Technologies (+ 7,76 Prozent auf 264,00 CHF), lastminutecom (+ 5,38 Prozent auf 13,70 CHF), ams-OSRAM (+ 4,54 Prozent auf 8,52 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,21 Prozent auf 28,28 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Cicor Technologies (-9,46 Prozent auf 143,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Komax (-5,00 Prozent auf 58,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF) und Bossard (-3,87 Prozent auf 149,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 576 880 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bossard AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 8,92 -1,11% ams-OSRAM AG
Bossard AG 169,40 -0,94% Bossard AG
Cicor Technologies Ltd. 171,00 -2,29% Cicor Technologies Ltd.
Evolva Holding AG 1,01 -0,49% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,75 -2,88% Highlight Event and Entertainment AG
Komax AG 65,80 -3,80% Komax AG
Kudelski S.A. (I) 1,23 -2,39% Kudelski S.A. (I)
Kuros (Kuros Biosciences) 30,10 -0,50% Kuros (Kuros Biosciences)
lastminute.com N.V. 14,50 2,11% lastminute.com N.V.
Leclanche (Leclanché SA) 0,14 3,85% Leclanche (Leclanché SA)
MindMaze Therapeutics 0,70 2,47% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,20 -5,69% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
UBS 33,76 -1,34% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 353,79 -1,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen