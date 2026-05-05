COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|SPI-Kursverlauf
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05.05.2026 17:58:48
Freundlicher Handel: SPI liegt letztendlich im Plus
Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent fester bei 18 478,60 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,356 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,021 Prozent stärker bei 18 396,75 Punkten in den Handel, nach 18 392,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 522,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 388,87 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 123,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 583,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 660,38 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,30 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 10,53 Prozent auf 6,30 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,06 Prozent auf 16,60 CHF), Sandoz (+ 4,93 Prozent auf 65,96 CHF), Carlo Gavazzi (+ 4,68 Prozent auf 156,50 CHF) und EvoNext (+ 4,17 Prozent auf 1,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil MindMaze Therapeutics (-5,97 Prozent auf 0,33 CHF), Curatis (-5,39 Prozent auf 22,80 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-4,86 Prozent auf 76,40 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,78 Prozent auf 13,14 CHF) und Arbonia (-4,25 Prozent auf 3,95 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 631 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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