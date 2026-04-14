Freundlicher Handel: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 18 561,84 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,358 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,271 Prozent höher bei 18 502,46 Punkten in den Handel, nach 18 452,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 502,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 561,84 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SPI auf 17 893,35 Punkte taxiert. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 18 543,84 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Wert von 15 452,75 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,75 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 8,70 Prozent auf 0,05 CHF), Sika (+ 7,25 Prozent auf 147,20 CHF), Sensirion (+ 5,79 Prozent auf 69,40 CHF), Xlife Sciences (+ 5,00 Prozent auf 21,00 CHF) und Temenos (+ 4,43 Prozent auf 73,05 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-4,28 Prozent auf 127,50 CHF), BioVersys (-3,70 Prozent auf 26,00 CHF), Private Equity (-3,25 Prozent auf 59,60 CHF), SHL Telemedicine (-3,00 Prozent auf 0,97 CHF) und TX Group (-2,55 Prozent auf 130,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 360 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 284,087 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at