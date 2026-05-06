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SIX-Handel im Fokus 06.05.2026 17:59:30

Freundlicher Handel: SPI schlussendlich in Grün

Freundlicher Handel: SPI schlussendlich in Grün

Der SPI verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 1,88 Prozent höher bei 18 826,51 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,338 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,847 Prozent fester bei 18 635,04 Punkten, nach 18 478,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 635,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 931,95 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,28 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SPI mit 18 123,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bewegte sich der SPI bei 18 638,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, stand der SPI noch bei 16 667,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,20 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 17,82 Prozent auf 0,39 CHF), Huber + Suhner (+ 17,53 Prozent auf 271,50 CHF), lastminutecom (+ 8,44 Prozent auf 12,20 CHF), BACHEM (+ 7,49 Prozent auf 81,10 CHF) und Mikron (+ 7,30 Prozent auf 16,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Alcon (-10,96 Prozent auf 51,84 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,52 Prozent auf 5,70 CHF), ASMALLWORLD (-7,26 Prozent auf 0,58 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,80 Prozent auf 0,09 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-4,48 Prozent auf 2 130,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 7 985 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,207 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,60 14,29% ASMALLWORLD AG
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Curatis AG 23,50 3,52% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,02 -4,67% EvoNext Holdings AG
Graubuendner Kantonalbank 2 260,00 -2,59% Graubuendner Kantonalbank
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Mikron AG (Mikron Technology) 16,40 -2,96% Mikron AG (Mikron Technology)
MindMaze Therapeutics 0,43 22,29% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 354,20 -2,85% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 37,93 -1,40% UBS

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