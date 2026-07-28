Freundlicher Handel: SPI steigt am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Um 15:39 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,73 Prozent nach oben auf 20 331,39 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,486 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,117 Prozent fester bei 20 207,08 Punkten, nach 20 183,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 207,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 331,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 19 954,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, notierte der SPI bei 18 537,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 649,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,45 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 19,13 Prozent auf 454,50 CHF), Schweiter Technologies (+ 16,31 Prozent auf 349,50 CHF), SIG Group (+ 8,70 Prozent auf 15,37 CHF), Forbo International (+ 7,73 Prozent auf 850,00 CHF) und Sika (+ 7,69 Prozent auf 173,65 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-9,60 Prozent auf 0,57 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,11 Prozent auf 0,17 CHF), Edisun Power Europe (-5,73 Prozent auf 65,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,04 Prozent auf 6,40 CHF) und Comet (-4,29 Prozent auf 330,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SIG Group-Aktie. 1 765 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,551 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at