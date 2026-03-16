Freundlicher Handel: SPI steigt letztendlich

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,25 Prozent auf 17 937,91 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,108 Prozent auf 17 873,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 893,35 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 765,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 998,79 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 821,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, lag der SPI bei 17 920,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der SPI auf 17 093,16 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,67 Prozent nach. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 17 574,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 16,00 Prozent auf 2,90 CHF), StarragTornos (+ 9,49 Prozent auf 34,60 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,25 Prozent auf 85,00 CHF), Medartis (+ 5,16 Prozent auf 83,60 CHF) und BioVersys (+ 4,80 Prozent auf 28,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Idorsia (-13,82 Prozent auf 2,93 CHF), DocMorris (-10,77 Prozent auf 4,01 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,92 Prozent auf 0,44 CHF), Evolva (-7,56 Prozent auf 0,83 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-5,83 Prozent auf 14,54 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 7 495 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,747 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 79,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at