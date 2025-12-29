Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

SPI aktuell 29.12.2025 09:29:08

Freundlicher Handel: SPI steigt zum Start des Montagshandels

Der SPI knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,07 Prozent auf 18 199,16 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 18 189,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 186,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 177,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 199,16 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der SPI mit 17 652,88 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, lag der SPI bei 16 631,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der SPI auf 15 463,80 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,27 Prozent aufwärts. 18 236,55 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,43 Prozent auf 0,15 CHF), V-Zug (+ 2,16 Prozent auf 42,60 CHF), Curatis (+ 1,73 Prozent auf 11,75 CHF), Montana Aerospace (+ 1,47 Prozent auf 27,55 CHF) und Vetropack A (+ 1,39 Prozent auf 21,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-21,69 Prozent auf 6,50 CHF), Ascom (-5,63 Prozent auf 3,44 CHF), Private Equity (-3,97 Prozent auf 60,50 CHF), Schlatter Industries (-1,96 Prozent auf 20,00 CHF) und Groupe Minoteries SA (-1,77 Prozent auf 222,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 290 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,040 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Ascom 4,08 9,97% Ascom
Curatis AG 12,10 4,76% Curatis AG
Groupe Minoteries SA 222,00 -1,77% Groupe Minoteries SA
Highlight Event and Entertainment AG 6,90 -8,00% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,54 3,72% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Leclanche (Leclanché SA) 0,14 5,75% Leclanche (Leclanché SA)
Montana Aerospace 27,60 1,66% Montana Aerospace
OC Oerlikon Corporation AG 3,44 1,53% OC Oerlikon Corporation AG
Private Equity Holding AG 66,00 3,94% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 362,00 0,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20,00 -1,96% Schlatter Industries AG
UBS 39,68 0,00% UBS
Vetropack Holding AG Act nom -A- 23,00 1,10% Vetropack Holding AG Act nom -A-
V-Zug 41,90 0,48% V-Zug

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 184,38 -0,01%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

