Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Das macht der SPI am Donnerstag.

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent fester bei 19 015,97 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,395 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,074 Prozent schwächer bei 18 936,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 950,67 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 044,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 927,75 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 2,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, notierte der SPI bei 18 595,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 19 097,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, betrug der SPI-Kurs 16 998,72 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,24 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 5,68 Prozent auf 24,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,02 Prozent auf 4,60 CHF), Adval Tech (+ 4,90 Prozent auf 42,80 CHF), Gurit (+ 4,77 Prozent auf 39,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,77 Prozent auf 0,45 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil EvoNext (-4,23 Prozent auf 1,25 CHF), SHL Telemedicine (-4,12 Prozent auf 0,93 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,07 Prozent auf 236,00 CHF), Varia US Properties (-3,68 Prozent auf 13,10 CHF) und Burckhardt Compression (-3,65 Prozent auf 501,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 082 877 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at