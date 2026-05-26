Freundlicher Handel: SPI verbucht Gewinne

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 19 163,32 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,801 Prozent auf 19 204,69 Punkte an der Kurstafel, nach 19 052,12 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 222,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 108,25 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 18 597,51 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Wert von 19 151,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der SPI mit 16 950,37 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,05 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell LEM (+ 26,07 Prozent auf 413,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,43 Prozent auf 19,04 CHF), Julius Bär (+ 3,88 Prozent auf 65,84 CHF), Xlife Sciences (+ 3,77 Prozent auf 22,00 CHF) und Implenia (+ 3,55 Prozent auf 61,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Edisun Power Europe (-4,12 Prozent auf 65,20 CHF), ams-OSRAM (-3,91 Prozent auf 22,10 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3,80 Prozent auf 278,50 CHF), Kudelski (-3,60 Prozent auf 1,21 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,26 Prozent auf 0,43 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 484 483 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,926 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at