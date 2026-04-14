Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Gewinne

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 1,07 Prozent höher bei 18 650,43 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,358 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,271 Prozent auf 18 502,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18 452,54 Punkten am Vortag.

Bei 18 654,41 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 502,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 17 893,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 543,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der SPI einen Stand von 15 452,75 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,24 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 17,84 Prozent auf 0,32 CHF), Calida (+ 16,06 Prozent auf 15,90 CHF), Varia US Properties (+ 12,14 Prozent auf 15,70 CHF), Evolva (+ 12,05 Prozent auf 0,93 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 11,40 Prozent auf 6,35 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Edisun Power Europe (-4,24 Prozent auf 63,20 CHF), TX Group (-3,75 Prozent auf 128,40 CHF), Swiss Re (-3,08 Prozent auf 129,10 CHF), Medartis (-2,46 Prozent auf 79,30 CHF) und BVZ (-2,01 Prozent auf 1 460,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 475 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 284,087 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at