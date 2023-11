Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SPI gewann zum Handelsende an Wert.

Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent stärker bei 14 212,12 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,856 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,173 Prozent auf 14 179,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 154,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 174,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 240,97 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,788 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der SPI bei 13 568,75 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 22.08.2023, bei 14 345,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 153,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 100,00 Prozent auf 0,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,48 Prozent auf 3,85 CHF), Phoenix Mecano (+ 4,16 Prozent auf 401,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,00 Prozent auf 1,82 CHF) und ARYZTA (+ 3,92 Prozent auf 1,75 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ams (-48,09 Prozent auf 1,51 CHF), Spexis (-43,61 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (-16,33 Prozent auf 0,74 CHF), ObsEva (-13,48 Prozent auf 0,04 CHF) und Addex Therapeutics (-11,60 Prozent auf 0,04 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 871 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263,665 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at