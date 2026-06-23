Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge

Am Dienstag ging es im SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 19 628,72 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,412 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,543 Prozent auf 19 464,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19 570,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 628,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 464,54 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SPI bei 19 052,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der SPI mit 17 311,06 Punkten gehandelt. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 23.06.2025, mit 16 422,60 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,60 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 628,72 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 5,07 Prozent auf 0,05 CHF), Lindt (+ 4,89 Prozent auf 9 540,00 CHF), Lindt (+ 4,40 Prozent auf 97 200,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,10 Prozent auf 12,70 CHF) und Arbonia (+ 3,68 Prozent auf 3,67 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Komax (-14,77 Prozent auf 42,70 CHF), Comet (-8,28 Prozent auf 400,80 CHF), Adval Tech (-7,17 Prozent auf 44,00 CHF), LEM (-5,81 Prozent auf 454,00 CHF) und VAT (-5,38 Prozent auf 668,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 789 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 279,874 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at