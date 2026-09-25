Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 25.09.2026 17:58:47

Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge

Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SPI befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 19 771,23 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,461 Prozent fester bei 19 797,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 706,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19 875,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 740,41 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 421,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 050,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der SPI bei 16 483,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,38 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 7,02 Prozent auf 11,44 CHF), lastminutecom (+ 6,45 Prozent auf 9,90 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,41 Prozent auf 29,25 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 4,76 Prozent auf 52,80 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (+ 4,72 Prozent auf 2 660,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Xlife Sciences (-8,85 Prozent auf 10,30 CHF), ASMALLWORLD (-5,33 Prozent auf 0,71 CHF), Molecular Partners (-5,29 Prozent auf 3,22 CHF), ams-OSRAM (-2,99 Prozent auf 20,10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,79 Prozent auf 10,46 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 392 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,157 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten

Analysen zu Xlife Sciences AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 21,30 -3,18% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,65 -6,47% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 30,95 4,92% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 186,00 -0,59% Barry Callebaut AG (N)
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET 64,00 -1,54% Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Curatis AG 19,15 1,32% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 12,16 6,76% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,36 2,61% EvoNext Holdings AG
Graubuendner Kantonalbank 2 760,00 2,22% Graubuendner Kantonalbank
lastminute.com N.V. 9,80 -1,01% lastminute.com N.V.
Molecular Partners AG 3,70 2,78% Molecular Partners AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 10,85 -6,06% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 398,40 -0,55% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,41 2,00% UBS
Xlife Sciences AG 10,30 -8,85% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 771,23 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen