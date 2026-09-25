Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 19 771,23 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,461 Prozent fester bei 19 797,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 706,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19 875,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 740,41 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 421,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 050,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der SPI bei 16 483,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,38 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 7,02 Prozent auf 11,44 CHF), lastminutecom (+ 6,45 Prozent auf 9,90 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,41 Prozent auf 29,25 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 4,76 Prozent auf 52,80 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (+ 4,72 Prozent auf 2 660,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Xlife Sciences (-8,85 Prozent auf 10,30 CHF), ASMALLWORLD (-5,33 Prozent auf 0,71 CHF), Molecular Partners (-5,29 Prozent auf 3,22 CHF), ams-OSRAM (-2,99 Prozent auf 20,10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,79 Prozent auf 10,46 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 392 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,157 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at