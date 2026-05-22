Freundlicher Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent stärker bei 19 043,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,404 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 19 053,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 973,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18 981,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 096,89 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 485,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der SPI-Kurs 19 097,79 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der SPI einen Stand von 16 855,80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,39 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Molecular Partners (+ 9,38 Prozent auf 3,15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,05 Prozent auf 5,16 CHF), ams-OSRAM (+ 6,37 Prozent auf 21,70 CHF), EvoNext (+ 5,22 Prozent auf 1,31 CHF) und Clariant (+ 5,19 Prozent auf 8,01 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), Gurit (-6,15 Prozent auf 36,60 CHF), Berner Kantonalbank (BEKB) (-4,56 Prozent auf 356,00 CHF), Warteck Invest (-4,46 Prozent auf 1 930,00 CHF) und Partners Group (-4,40 Prozent auf 860,40 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 286 633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 289,680 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at