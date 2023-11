Freundlicher Handel: SPI zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch legt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 14 120,00 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,820 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,229 Prozent fester bei 14 129,86 Punkten, nach 14 097,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 14 114,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 129,86 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der SPI bei 14 240,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 495,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, wies der SPI einen Stand von 14 123,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,539 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. 13 451,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 8,70 Prozent auf 0,05 CHF), GAM (+ 7,14 Prozent auf 0,45 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,79 Prozent auf 3,50 CHF), Evolva (+ 3,76 Prozent auf 3,31 CHF) und Ascom (+ 3,61 Prozent auf 10,04 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Spexis (-6,00 Prozent auf 0,04 CHF), Talenthouse (-5,88 Prozent auf 0,00 CHF), Alcon (-5,62 Prozent auf 63,20 CHF), Kudelski (-1,73 Prozent auf 1,42 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-1,70 Prozent auf 9,85 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 962 412 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 265,164 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Achiko-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at